Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.

Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.

Хоккей Старченко не сыграет на чемпионате мира по хоккею Нападющий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко пропустит чемпионат мира в первом дивизионе из-за травмы.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму «Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Авто Ford может покинуть российский рынок ИА «Ореанда-Новости» Американский автомобильный концерн Ford заявил об убыточности своего бизнеса на российском рынке и возможности существенного сокращения своего присутствия в стране.

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Происшествия Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.

Авто Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза Автомобили каршеринга следует оснастить приборами для сканирования сетчатки глаза, чтобы не допустить за руль водителей-наркоманов.

Футбол Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день, пишут СМИ Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Кино В Совфеде предложили запретить премьеру фильма «Братство» Павла Лунгина Зампред комитета по образованию Совета Федерации, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов на заседании верхней палаты 27 марта предложил воздействовать на Министерство культуры и на режиссера Павла Лунгина, чтобы не допустить 9 мая премьеру фильма «Братство».

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Экономика «Магнит» сократил импорт вина почти вдвое Из первой пятерки импортеров выбыл «Магнит», сокративший импорт почти в два раза.