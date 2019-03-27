Футбол

Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Асенсио прокомментировал выступления сборной Испании в отборочном цикле

Soccer.ru07:48

Альваро Мората: «Надеемся, что у Энрике все скоро наладится»

Матч ТВ04:44

Энрике пропустит матч сборной Испании с Мальтой в квалификации ЧЕ-2020

Советский спортвчера в 09:06

Игроки сборной Испании посвятили победу над Мальтой Луису Энрике и его семье

Sport24.ruвчера в 21:02

Рамос: сборная Испании посвящает победу Луису Энрике и его семье

Чемпионатвчера в 20:52

Рамос: «Посвящаем победу над Мальтой Луису Энрике»

Евро-футбол.ру03:31

Луис Энрике пропустит матч сборной Испании против Мальты

Спорт-Экспрессвчера в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт

Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину

Обновлено в 05:47
Хоккей

Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Авто

Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

Обновлено в 08:06
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Технологии

Минкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в России

Концепцию развития интернета вещей (IoT) в России планирует одобрить Минкомсвязь РФ.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США

В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Футбол

Семак поддержал Кириченко, покинувшего «Уфу»

Обновлено в 05:13
Происшествия

СК РФ опубликовал видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет России опубликовал кадры с задержанным экс-министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:58
Происшествия

На западе Стокгольма произошел взрыв

Обновлено в 02:51
Культура

Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Наев рассказал, в чем украинская армия превосходит армия стран НАТО

Украинская армия не отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту их превосходит.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Общество

Поселок Мурино признали городом

Депутаты Заксобрания Ленобласти единогласно проголосовали за изменение статуса Мурино с поселка на город, передает MR 7.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп

Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою

Солдата обвинили в неисполнении приказа и отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы в качестве наказания.
Обновлено в 09:59
Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Авто

Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза

В Госдуме предложили установить на автомобили каршеринга приборы для сканирования сетчатки глаза.
Обновлено в 07:11
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Энрике
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время возглавляет национальную сборную Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное