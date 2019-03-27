Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.

Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»

Происшествия На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.

Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Технологии Минкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в России Концепцию развития интернета вещей (IoT) в России планирует одобрить Минкомсвязь РФ.

Происшествия Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.

Происшествия В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.

Спорт Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.

Происшествия СК РФ опубликовал видео с задержанным экс-министром Абызовым Следственный комитет России опубликовал кадры с задержанным экс-министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Армия и оружие «Русские витязи» планируют пересесть на Су-35 Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130 Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Происшествия Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.

Общество Поселок Мурино признали городом Депутаты Заксобрания Ленобласти единогласно проголосовали за изменение статуса Мурино с поселка на город, передает MR 7.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.

Армия и оружие Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою Солдата обвинили в неисполнении приказа и отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы в качестве наказания.

Экономика Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.

Авто Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза В Госдуме предложили установить на автомобили каршеринга приборы для сканирования сетчатки глаза.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.