Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.

Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»

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