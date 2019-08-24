Футбол
Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»Евро-футбол.ру вчера в 13:29
Не знаю, что случится завтра, но после завершения карьеры игрока не хотел бы покидать спорт. Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
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Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Шоу-бизнес
Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".
Обновлено вчера в 23:18
Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Джордж Клуни хочет стать многодетным отцом
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 22 августа в 21:25
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира
Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты
Android обновил логотип впервые за 5 лет
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Физики из Нью-Йоркского университета сумели открыть новое состояние материи.
Обновлено 21 августа в 16:54
Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути
Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.
Обновлено в 00:32
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя
Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.
Обновлено вчера в 04:03
Технологии
Первая плавучая атомная станция отправилась на Чукотку
Ведомости сообщают, что «Академик Ломоносов» станет самой северной и первой в мире плавучей атомной электростанцией.
Обновлено 22 августа в 21:18
Армия и оружие
Сирия новости 23 августа 19.30: ВВС Сирии атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, США отправили курдам 200 грузовиков подкрепления
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Политика
СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины
По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено 22 августа в 03:43