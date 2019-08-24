Футбол

Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»Евро-футбол.ру вчера в 13:29

Не знаю, что случится завтра, но после завершения карьеры игрока не хотел бы покидать спорт. Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рамос не включил Моуринью в список важных для себя тренеров

Sport24.ruвчера в 23:11

Рамос назвал четырёх важных тренеров в своей карьере. Моуринью в списке нет

Чемпионатвчера в 22:16

Рамос рассказал о желании стать тренером

Sport.ruвчера в 12:59

Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»

Евро-футбол.рувчера в 13:29

Рамос: «Для поддержания физической формы я окружил себя лучшими тренерами»

Бомбардир.рувчера в 13:05

Рамос готов провести еще несколько лет в «Реале»

Спорт-Экспрессвчера в 21:40

Серхио Рамос: «Не исключаю, что стану тренером после завершения карьеры»

Sports.ruвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Шоу-бизнес

Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»

Обновлено вчера в 03:00
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".
Обновлено вчера в 23:18
Финансы

В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой

По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Джордж Клуни хочет стать многодетным отцом

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара

Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 22 августа в 21:25
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты

Android обновил логотип впервые за 5 лет

Обновлено вчера в 22:25
Наука

Физики открыли новое состояние материи

Физики из Нью-Йоркского университета сумели открыть новое состояние материи.
Обновлено 21 августа в 16:54
Происшествия

Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы

В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади

Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов

Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути

Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.
Обновлено в 00:32
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя

Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.
Обновлено вчера в 04:03
Технологии

Первая плавучая атомная станция отправилась на Чукотку

Ведомости сообщают, что «Академик Ломоносов» станет самой северной и первой в мире плавучей атомной электростанцией.
Обновлено 22 августа в 21:18
Армия и оружие

Сирия новости 23 августа 19.30: ВВС Сирии атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, США отправили курдам 200 грузовиков подкрепления

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Лукашенко представят программу интеграции с Россией

Обновлено вчера в 15:48
Политика

СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины

По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
Обновлено вчера в 16:02
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено 22 августа в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное