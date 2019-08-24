Не знаю, что случится завтра, но после завершения карьеры игрока не хотел бы покидать спорт. Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.

Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»

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