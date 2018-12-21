Футбол

Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»
Eurosport.ru
вчера в 13:31

Ранее сообщалось, что Флорентино Моуринью в «Реал» после 1 июля, чтобы не выплачивать неустойку «МЮ» в 5 млн евро. «Мадрид» готов платить португальцу 20 млн евро в год и отдать под его руководство трансферы. Жозе работал в «Реале» с 2010-го по 2013-й.
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Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»

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Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»

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Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»

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Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

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«Мы должны уважать Солари». Рамос — о возможном возвращении Моуринью в «Реал»

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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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