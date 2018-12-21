Футбол

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»
Спорт-Экспресс
11:25

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нервно отреагировал на вопросы журналистов о возможном возвращении Жозе Моуринью в команду.
Спорт-Экспресс11:25

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Рамос – о Моуринью: «Он уже пять лет не тренирует „Реал“, а вы всё ещё его вспоминаете»

Евро-футбол.ру14:21

Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»

Eurosport.ru13:31

Рамос: «Реал» без Моуринью уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нём

Чемпионат11:59

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

Спорт-Экспресс11:25

Рамос – журналистам: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем»

Бомбардир.ру10:59

«Мы должны уважать Солари». Рамос — о возможном возвращении Моуринью в «Реал»

Sport24.ru10:56

Серхио Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы продолжаете о нем говорить»

Sports.ru08:59
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Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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