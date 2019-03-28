Музыка
Rammstein показали тизер первой песни за семь летВести.Ru 27 марта в 07:47
Популярные немецкие рокеры Rammstein поделились фрагментом первой за долгое время новой песни XXVIII.III.MMXIX. Полноценный клип на свежую композицию группы выйдет 28 марта. На опубликованных ниже кадрах музыканты Rammstein предстают в образе висельников.
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