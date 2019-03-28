Музыка

Rammstein показали тизер первой песни за семь летВести.Ru 27 марта в 07:47

Популярные немецкие рокеры Rammstein поделились фрагментом первой за долгое время новой песни XXVIII.III.MMXIX. Полноценный клип на свежую композицию группы выйдет 28 марта. На опубликованных ниже кадрах музыканты Rammstein предстают в образе висельников.
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Дискография и новый сингл Rammstein стали доступны в российских соцсетях

Москва 24вчера в 14:46

Rammstein анонсировала первый сингл за последние 7 лет

NewInform26 марта в 19:06

Rammstein объявили точную дату выхода нового альбома

Российская газетавчера в 11:53

Rammstein показали тизер первой песни за семь лет

Вести.Ru27 марта в 07:47

Группа Rammstein выложила в сеть тизер нового клипа

REGNUM27 марта в 04:57

В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» появились дискография и новый сингл Rammstein

ТАССвчера в 13:41

Группа Rammstein выложила тизер клипа к песне Deutschland

iReactor26 марта в 17:44
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Купчино двор колледжа петербургской моды украсил фонтан кипятка

Обновлено в 02:42
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Происшествия

У московского пенсионера после пожара в квартире пропало 2 млн рублей

В Москве у пожилого мужчины после пожара в квартире пропали 2,2 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток

Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Общество

Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз

С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика

Под вечер возникнут желания сократить позиции в акциях РФ из-за возросших санкционных рисков

Во многом рынок тянул вниз «Норильский Никель», рухнувший более чем на 3% из-за противоречий между крупнейшими акционерами компании – Потаниным и Дерипаской, по поводу дальнейших дивидендных выплат ГМК.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Обновлено в 03:12
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Технологии

В России создали нейросеть, которая пишет резюме по фото соискателя

Сервис по поиску работу Superjob разработал нейросеть, которая может заполнить резюме только по фотографии соискателя.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Культура

В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра

Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
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Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 03:26
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Rammstein
Немецкая рок-группа
Культовая немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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