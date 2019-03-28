Rammstein анонсировала первый сингл за последние 7 летNewInform 26 марта в 19:06

Популярная немецкая рок-группа выложила долгожданный тизер нового сингла «Deutschland». Новый сингл входит в предстоящий альбом исполнителей. На сегодняшней день прошло около 9 лет с выхода последнего полноценного альбома «Liebe ist für alle da».

Rammstein анонсировала первый сингл за последние 7 лет

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