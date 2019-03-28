Музыка
Rammstein анонсировала первый сингл за последние 7 летNewInform 26 марта в 19:06
Популярная немецкая рок-группа выложила долгожданный тизер нового сингла «Deutschland». Новый сингл входит в предстоящий альбом исполнителей. На сегодняшней день прошло около 9 лет с выхода последнего полноценного альбома «Liebe ist für alle da».
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Экономика
Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ
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Обновлено вчера в 17:00
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
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Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
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Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
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Происшествия
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Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
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Обновлено вчера в 13:27
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено вчера в 12:45
Теннис
Эшли Барти стала финалисткой соревнований Miami Open
За главный трофей соревнований Miami Open Барти поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.
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Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
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Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
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Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Кино
Появился полный трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия
Компания «Аврора» перешла на летнее расписание
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Футбол
Тибо Куртуа: «Дзюба толкнул, но я не апеллировал к судье»
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в очередной раз отметил, что пропустил в матче отборочного турнира Евро-2020 против России (1:3), так как Артем Дзюба сфолил на нем. – Российский игрок ударил меня локтем, но я не апеллировал к судье, я не такой, – цитирует Marca Куртуа.
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Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Выдававшие себя за главу МИД Франции мошенники арестованы в Израиле
В Израиле арестованы трое мошенников, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов, выдавая себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников.
Обновлено в 00:33
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16