Футбол

Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»Спорт БИЗНЕС Online 10:40

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Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев перешёл в «Динамо». 23-летний азербайджанец подписал контракт с московский клубом сроком на один год.
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