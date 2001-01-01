Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»Спорт БИЗНЕС Online 10:40
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев перешёл в «Динамо». 23-летний азербайджанец подписал контракт с московский клубом сроком на один год.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
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Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
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В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
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Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
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Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
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В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Политика
Порошенко осудил «торговлю русским языком» в Донбассе
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса.
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Футбол
«Динамо» объявило о подписании Шейдаева
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Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
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Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
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Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
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В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения туристического потока из России после русофобских акций.
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Появилось изображение нового BMW X6
Немецкая автокомпания опубликовала тизер BMW X6 2020 модельного года. Изображение появилось на сайте Autoblog.
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Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой
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