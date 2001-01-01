Футбол
Рамиль Шейдаев: «Очень хотим выиграть у „Спартака“»Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть. Посмотрим, что получится в итоге.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Игры
Nintendo представило «Игру по пробу» в Mario Tennis Aces
Японская компания Nintendo представила функцию «Игра на пробу», которая позволит подписчикам Nintendo Switch Online пробовать сыграть в проекты компании в течение определённого временного промежутка.
Обновлено в 07:16
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Новая российская бронемашина «Атлет» выходит на испытания
По информации ООО «ВПК», «Атлет» выходит 5 августа 2019 года на предварительные испытания.
Обновлено в 05:11
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Культура
Свердловский министр культуры рассказала, на что регион тратит сотни федеральных миллионов
За счет участия в национальном проекте «Культура» Свердловской области удается привлекать сотни миллионов из федерального бюджета.
Обновлено в 06:34
Политика
США ввели два новых вида антироссийских санкций
В силу вступят два новых вида санкций из шести предусмотренных документов, сообщает The New York Times.Новые санкции вводят запрет на кредитование российского правительства американскими банками, за исключением ссуд для покупки продовольствия.
Обновлено в 06:42
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Хоккей
Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным
Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Кино
В Орле впервые пройдет аниме-фестиваль
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Общество
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:42
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:36
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Футбол
Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA
Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр Знакомьтесь со Стефани Фраппар https: / / t.co / mWQgI0AVyc # СуперкубокУЕФА pic.twitter.com / fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г. Игра состоится 14 августа в Стамбуле на "Водафон-арене", уточняет "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:06
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01