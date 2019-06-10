Экономика

Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»Интерфакс 00:06

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Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова. По его словам, холдинг рассчитался с банком еще в мае и выплатил как тело долга, так и проценты.
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Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»

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