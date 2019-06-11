Экономика
Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»Интерфакс 00:06
Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова. По его словам, холдинг рассчитался с банком еще в мае и выплатил как тело долга, так и проценты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян подтвердил «Ведомостям», что компания погасила долг перед «Трастом», но детали комментировать не стал. Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке "ФК Открытие", где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%.Ведомостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк «Траст» повесил на белгородские «Шебекинские корма» 23 млрд рублей долга
Агентство Бизнес Информациивчера в 05:40
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Москвичка обвинила мануального терапевта в домогательствах на сеансе
Женщина пояснила правоохранителям, что посещала курс мануальной терапии, во время одного приема мануальный терапевт предпринял попытку изнасиловать ее.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России
Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops.
Обновлено в 05:26
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено в 05:34
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Актер Александр Петров выступил в защиту Ивана Голунова
Ранее в защиту Голунова выступили актер Константин Хабенский, музыкант Рома Зверь, журналисты Ксения Собчак и Тина Канделаки, режиссер Сарик Андреасян и многие другие общественные деятели.
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ
В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт
В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Политика
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Во вторник, 11 июня, во время заседания Конституционного суда Украины по вопросу роспуска Верховной рады поступило сообщение о минировании здания КС.
Обновлено в 05:34
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Авто
Mercedes-Benz поднял стоимость некоторых моделей в России
Обновлено в 03:14
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Общество
В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена
На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28