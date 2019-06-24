Rambler Group планирует провести IPOAdindex.ru вчера в 10:25

На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали, а срок два-три года определяется текущими темпами роста Rambler Group и, в частности, тем, что выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год.

с чего всё началось

Rambler Group планирует провести публичное размещение акций. Об этом сообщил РБК со ссылкой на гендиректора холдинга Рафаэля Абрамяна. Провести IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) интернет-компания может уже в течение двух-трех лет.

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