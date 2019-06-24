Rambler Group хочет провести IPOВедомости 07:17

На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали, а срок два-три года определяется текущими темпами роста Rambler Group и, в частности, тем, что выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год.

с чего всё началось

Выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год, пояснил Абрамян РБК. На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.

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