Экономика
Rambler Group хочет провести IPOВедомости 07:17
Выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год, пояснил Абрамян РБК. На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
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На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали, а срок два-три года определяется текущими темпами роста Rambler Group и, в частности, тем, что выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год.РБК06:34
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