Футбол

Ракитич согласился на переход в «Интер» летом 2019 годаСоветский спорт 07:26

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Интер обратился к 30-летнему хорвату по поводу возможного перехода будущим летом и получил положительный ответ. Контракт Ракитича с Барселоной истекает в июне 2021 года.
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Ракитич дал согласие на переход в «Интер»

Евро-футбол.ру07:17

Ракитич согласился на переход в «Интер» летом 2019 года

Советский спорт07:26

Ракитич склоняется к переходу в «Интер» по окончании сезона

Sport24.ru07:21

СМИ: Футболист «Барселоны» Ракитич намерен летом перейти в «Интер»

RT на русском09:02

СМИ: Ракитич согласился на переход в «Интер»

Матч ТВ06:56

СМИ: Ракитич согласился на переход в «Интер»

Sportbox.RU06:56

Ракитич поговорит о продлении контракта с «Барсой» только летом

Sport.ruвчера в 01:13
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Трупы лежат на месте. Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минах в ЛНР

Обновлено в 14:21
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка

«Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника Лосиный Остров, задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — говорится в сообщении.
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Экономика

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Происшествия

Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
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Политика

В Чечне сообщили о плановой диагностике здоровья Кадырова

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Общество

Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Общество

Британская журналистка упрекнула Москву в «бездушности»

Журналистка из Великобритании Дженис Тернер опубликовала статью «Москва – сверкающий город, утративший душу»; о самой Москве в материале сказано очень мало.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Начальник отдела дознания ФТС обвиняется в получении взятки в $140 тыс

В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Эксперты не нашли в крови Децла запрещенные вещества

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Петербурге эвакуируют магазины «Дикси» и «М.Видео»

В Петербурге волна эвакуаций понедельника продолжается уже в сети магазинов "Дикси" и "М.Видео".
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро

Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали на видео обращение, где высказались против правительства Николаса Мадуро.
Обновлено в 13:33
Политика

Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:58
Политика

Спикер парламента Турции подал в отставку

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что уходит в отставку, сообщает NTV.
Обновлено в 14:17
Спорт

Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»

Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
Обновлено в 11:32
Политика

Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве

Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Обновлено в 13:04
Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

Обновлено в 09:30
Общество

Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком.
Обновлено в 14:24
Политика

Молдавия обратилась в ООН и СЕ с жалобой на Россию

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Обновлено в 07:28
Футбол

Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»

Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Обновлено в 13:09
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Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Политика

Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля

Обновлено в 13:34
Хоккей

СКА победил «Локомотив» благодаря дублям Барабанова и Плотникова

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Авто

Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Общество

Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации

Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) в рамках декоммунизации спустили под воду бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, сообщает в понедельник издание "Информатор".
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Друзь отправляется в Калифорнию после скандала на Первом канале

Александр Друзь готовится к поездке в Калифорнию. Как сообщает «МК», знаток устроит в США презентацию книги, а также проведет мастер-класс.
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Общество

Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц

Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
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Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги

Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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