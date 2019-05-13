Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»Sport24.ru 02:30

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира. После игры Ракитич отправился в Испанию, а в сети появилось фото, на котором хорват улыбается.
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