Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»Sport24.ru 02:30

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира. После игры Ракитич отправился в Испанию, а в сети появилось фото, на котором хорват улыбается.
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Ракитич объяснил фото с улыбкой после разгрома от «Ливерпуля»

Советский спорт04:19

Иван Ракитич — о своей поездке в Севилью: «Я извиняюсь, но семья для меня на первом месте»

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Евро-футбол.рувчера в 16:18

Хавбек «Барселоны» ответил на критику его улыбающейся фотографии

Газета.Ru02:23
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

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В России расширят список подлежащих маркировке товаров

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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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