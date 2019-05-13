Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»Sport24.ru 02:30

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира. После игры Ракитич отправился в Испанию, а в сети появилось фото, на котором хорват улыбается.
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Ракитич — о поездке на ярмарку: мне нетрудно извиниться, но семья важнее всего

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Иван Ракитич — о своей поездке в Севилью: «Я извиняюсь, но семья для меня на первом месте»

Матч ТВ02:48

Хавбек «Барселоны» ответил на критику его улыбающейся фотографии

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Советский спорт04:19

Звезда «Барселоны»: «В первую очередь, я отец и супруг»

Sport.ru01:28

Ракитич объяснил поездку в Севилью после разгрома от «Ливерпуля»

Евро-футбол.рувчера в 16:18

Ракитич о поездке на ярмарку: «Мне нетрудно извиниться, но семья важнее всего»

Sports.ruвчера в 17:43
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Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья

Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
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Происшествия

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Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке «Патриот»

В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.
Обновлено в 03:38
Общество

Американцы массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»

Имена персонажей сериала HBO "Игра престолов" становятся все более популярными у американских родителей.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия

«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100

Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
ЖКХ

В столице началось сезонное отключение горячей воды

Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
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Криштиану Роналду назвал капитана «Ромы» Флоренци карликом

Матч 36 тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.
Обновлено в 03:43
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Кино

Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»

В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество

Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
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Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко

Обновлено вчера в 12:45
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В КВН возвращаются «Уральские пельмени»

Легендарная команда «Уральские пельмени» возвращается на сцену КВН. Об этом заявил шоумен Сергей Исаев.
Обновлено в 04:22
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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