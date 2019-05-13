Футбол
Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»Sport24.ru 02:30
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира. После игры Ракитич отправился в Испанию, а в сети появилось фото, на котором хорват улыбается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ракитич о поездке на ярмарку: «Мне нетрудно извиниться, но семья важнее всего»
Sports.ruвчера в 17:43
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья
Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке «Патриот»
В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.
Обновлено в 03:38
Общество
Американцы массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»
Имена персонажей сериала HBO "Игра престолов" становятся все более популярными у американских родителей.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии
Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Футбол
Криштиану Роналду назвал капитана «Ромы» Флоренци карликом
Матч 36 тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.
Обновлено в 03:43
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Общество
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы
У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество
Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко
Обновлено вчера в 12:45
Культура
В КВН возвращаются «Уральские пельмени»
Легендарная команда «Уральские пельмени» возвращается на сцену КВН. Об этом заявил шоумен Сергей Исаев.
Обновлено в 04:22
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14