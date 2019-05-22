Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
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По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
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Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
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Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
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Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Обновлено в 05:58
Хоккей
В сборной России объяснили победу над шведами
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Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
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Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
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Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться
Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
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Военно-воздушные силы США сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95 МС при полете над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей.
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В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
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Tor выпустила браузер для Android
Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.
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Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
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Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
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В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама
Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
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