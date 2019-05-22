Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ракитич может уйти в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро

Спорт-Экспресс05:50

СМИ: «МЮ» ведет переговоры с семьей Дибалы

Матч ТВ06:14

СМИ: «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

РИА Новости03:31

СМИ: МЮ ведёт с «Барселоной» переговоры о переходе Ракитича

RT на русском05:00

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

Советский спорт04:01

Хавбек «Барселоны» Ракитич может продолжить карьеру в Англии

Газета.Ru03:45

СМИ: «МЮ» ведет переговоры с семьей Дибалы

Sportbox.RU06:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика

Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
Общество

Заявившая об изнасиловании журналистка заплатит компенсацию

Как сообщила в своем фейсбуке Федорова, суд обязал ее выплатить истцу 25 тысяч рублей в качестве компенсации.
Обновлено в 05:48
Экономика

S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны

Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Спикер Заксобрания Петербурга нашел экстремизм в лозунгах Первомая

Заметим, 15 мая Макаров упомянул тот же лозунг, счел его недопустимым, однако отказался признать, что это его оскорбило.
Обновлено в 05:58
Политика

Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга

Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Общество

«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО

Обновлено в 03:00
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:45
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Хоккей

В сборной России объяснили победу над шведами

Обновлено в 00:27
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол

«Галатасарай» претендует на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Обновлено в 06:42
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться

Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской

Военно-воздушные силы США сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95 МС при полете над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Интернет

Tor выпустила браузер для Android

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.
Обновлено в 07:05
Экономика

Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот

Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Интернет

В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама

Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
Обновлено в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное