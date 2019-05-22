Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»

Происшествия Под Владимиром ликвидировали группу террористов Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.

Спорт Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.

Технологии Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Здоровье Врачам в Курлово урезали зарплату на 10% Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.

Космос Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Политика На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.

Политика Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.

Футбол «Сельта» продлила контракт с главным тренером Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Наука Гигантский вулкан образовался на дне Индийского океана По словам сейсмологов, возле восточного побережья острова Майотта в Индийском океане зародился огромный подводный вулкан.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Происшествия Адвокат Оксана Садчикова освобождена в Махачкале Как писал "Кавказский узел", адвоката Оксану Садчикову и ее доверительницу Аминат Махмудову, которая пытается забрать детей у бывшего мужа по решению суда, задержали в Махачкале.

Культура Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.

Здоровье Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Общество «Космические» зарплаты директоров музеев: удивление без возмущения Заметный интерес в соцсетях вызвала зарплата дочери первого космонавта — директора музея «Московский Кремль» Елены Гагариной — в 1,2 млн рублей в месяц, а также оклады других руководителей музейной отрасли.