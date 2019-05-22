Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Ракитич хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «МЮ»

Матч ТВ09:42

Ракитич хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «МЮ»

Sportbox.RU09:42

СМИ: «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

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Хавбек «Барселоны» Ракитич может продолжить карьеру в Англии

Газета.Ru03:45

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Спорт-Экспресс05:50
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Общество

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
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Экономика

Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули

В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
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Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
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Euro NCAP проверил безопасность пяти новинок для России

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты семи новых моделей, большинство из которых уже продается или будет продаваться на российском рынке.
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В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
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Политика

Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама

"Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, мы обсуждали самые разные вопросы, и они (переговоры - ред.) подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка",- сказал Медведев по итогам встречи.
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В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков

В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
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В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
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Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

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Человек пострадал в ДТП с бензовозом и грузовиком на МКАД

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Обновлено в 10:55
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ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
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Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале

Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
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В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике

Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской

Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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