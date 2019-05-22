Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Экономика
Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9%
Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:00
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Экономика
Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули
В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Музыка
Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия записал альбом
Генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия записал под псевдонимом Nico Cartosio альбом "Melting".
Обновлено в 10:32
Авто
Euro NCAP проверил безопасность пяти новинок для России
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты семи новых моделей, большинство из которых уже продается или будет продаваться на российском рынке.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Политика
Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама
"Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, мы обсуждали самые разные вопросы, и они (переговоры - ред.) подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка",- сказал Медведев по итогам встречи.
Обновлено в 09:23
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Общество
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Обновлено в 10:55
Политика
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Как заявила журналистам вице-председатель профсоюза "теневых тружеников", как их называют в Бельгии, Соня Верстапен, ассоциация призывают всех политиков, которые придут к власти по итогам выборов, обеспечить для работников сферы секс-услуг равные социальные права с представителями других профессий.
Обновлено в 10:06
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале
Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
Обновлено в 09:45
Здоровье
В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике
Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской
Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено вчера в 10:10