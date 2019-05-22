Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:59
Технологии
Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт
Неназванный участник фокус-группы сказал РБК, что пока ему не удалось перевести деньги людям, которые не обслуживаются в Сбербанке: приложение выдает ошибку.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале
Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
Обновлено в 09:45
Футбол
Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ
Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»
Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 09:04
Политика
Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий
В преддверии парламентских выборов в Бельгии, которые запланированы на 26 мая, свой пакет требований к политическим партиям представила Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг.
Обновлено в 10:02
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 09:45
Политика
Топилин рассказал Путину о ситуации с долгами предприятий по зарплатам
Ситуация с задолженностями предприятий по зарплатам сотрудникам на уровне 2,8-2,9 млрд рублей стабилизировалась, заявил глава Минтруда Максим Топилин президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
Обновлено в 09:41
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Авто
В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Обновлено в 10:07
Происшествия
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Модель, блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о разводе с Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 06:23