Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Ракитич хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «МЮ»

Матч ТВ09:42

Ракитич хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «МЮ»

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СМИ: «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

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Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
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Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
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Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
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Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
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Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

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Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
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"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

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АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
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Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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