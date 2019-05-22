Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
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Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
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В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
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В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
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Для всех подготовлены соответствующие номинации. Среди обладателей премии журналисты телеканала и радио «Звезда».
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Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
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Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
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Политика
Трамп отверг обвинения в сокрытии правды
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения в сокрытии правды, выдвинутые лидером демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.
Обновлено в 13:21
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Культура
Ведущие РЕН ТВ Анна Чапман и Олег Шишкин презентовали свои книги
Главные тайны и загадки человечества представлены в новинках от культовых ведущих телеканала РЕН ТВ.
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Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
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Обновлено 20 мая в 22:28
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
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Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
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Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
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Армия и оружие
Беглов прибыл на заседание Военного совета ЗВО в Доме офицеров
Глава Петербурга Александр Беглов приехал на заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), которое проходит в Большом зале Дома офицеров.
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Экономика
Помощь дольщикам придет через фонды
Госдума настраивает механизм завершения недостроя Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональных фондах содействия долевому строительству, которые должны стать частью механизма завершения возведения проблемных объектов.
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Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
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