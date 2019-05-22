Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru 07:13

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро. Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»

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