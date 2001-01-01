Футбол
Ракитич или Видаль покинут «Барселону»Спорт день за днем 03:47
По данным Marca, на Видаля претендует «Интер», который подыскивает возможную замену Радже Наингголану. Бельгиец покинет команду этим летом, один из вариантов для продолжения карьеры бельгийца – «Зенит». Ракитич не намерен уходить из «Барселоны».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера
Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Эксперты рассказали о смертельной опасности аспирина
Ученым удалось выяснить, что частое употребление аспирина увеличивает риск возникновения внутренних кровотечений.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Кино
Джефф Бриджес сыграет в сериале «Старик»
Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик». Сюжет шоу основан на одноименном романе Томаса Перри.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Происшествия
Налетчики похитили 720 килограммов золота из бразильского аэропорта
Банда злоумышленников похитила 720 килограммов золота и драгоценных камней из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, откуда оцененный в 128,2 миллиона бразильских реалов (34,1 миллиона долларов) груз должен был по частям отправиться в Цюрих и Нью-Йорк, сообщает R7.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Футбол
Губочан: «Хочу завершить карьеру в России»
Моя карьера началась именно в России, поэтому я был бы рад вернуться туда и завершить карьеру там же.
Обновлено в 03:28
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59