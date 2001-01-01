Футбол

Ракитич или Видаль покинут «Барселону»Спорт день за днем 03:47

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По данным Marca, на Видаля претендует «Интер», который подыскивает возможную замену Радже Наингголану. Бельгиец покинет команду этим летом, один из вариантов для продолжения карьеры бельгийца – «Зенит». Ракитич не намерен уходить из «Барселоны».
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