Футбол

Ракитич и Коутинью помогут «Барселоне» в матче с ПСВ
Матч ТВ
26 ноября в 10:27

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Фелиппе Коутинью тренировались в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с ПСВ. Футболисты полностью восстановились от повреждений и готовы помочь команде.
Матч ТВ26 ноября в 10:27

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Ракитич и Коутинью помогут «Барселоне» в матче с ПСВ

Матч ТВ26 ноября в 10:27
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