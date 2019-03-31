Футбол
Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»Бомбардир.ру 03:30
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро. Хорват выступает за «Барселону» с 2014 года.
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Политика
Стало известно, как проголосовал Леонид Кучма
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что на выборах главы государства проголосовал за достижение мира.
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Кино
Хабенский приедет в Казань оценить новые кинопроекты
23 апреля в арт-резиденции «АРТХАБ» артист и режиссер Константин Хабенский оценит кинопроекты татарстанских деятелей кино.
Обновлено в 06:12
Политика
Бойко и Кличко проголосовали на выборах президента Украины
Обновлено в 01:58
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
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Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
Обновлено вчера в 11:18
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
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Происшествия
В Донецкой области избили члена избирательного участка
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский в случае победы пересядет на велосипед
Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Артистка спевшая «Спят усталые игрушки» скончалась в одиночестве
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице
Гидрометцентр сообщил о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе до «жёлтого».
Обновлено в 06:34
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Чувашии, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке
Обновлено в 05:54
Спорт
Кузьмина рассказала, чем займется после завершения карьеры
После завершения карьеры Кузьмина планирует посвятить себя семье: «Уделю родным внимание в той степени, в которой не могла это делать, будучи биатлонисткой».
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына
Солистка "Фабрики" Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Солист группы «Кар-Мэн» отказывается удочерить живущую в нищете внучку
В СМИ активно обсуждают ситуацию, которая сложилась в семье солиста популярной в 1990-е годы группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12