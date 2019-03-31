Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»Бомбардир.ру 03:30

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро. Хорват выступает за «Барселону» с 2014 года.

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Политика Стало известно, как проголосовал Леонид Кучма Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что на выборах главы государства проголосовал за достижение мира.

Кино Хабенский приедет в Казань оценить новые кинопроекты 23 апреля в арт-резиденции «АРТХАБ» артист и режиссер Константин Хабенский оценит кинопроекты татарстанских деятелей кино.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Спорт Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Политика Зеленский в случае победы пересядет на велосипед Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.

Происшествия В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Хоккей Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице Гидрометцентр сообщил о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе до «жёлтого».

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Чувашии, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Спорт Кузьмина рассказала, чем займется после завершения карьеры После завершения карьеры Кузьмина планирует посвятить себя семье: «Уделю родным внимание в той степени, в которой не могла это делать, будучи биатлонисткой».