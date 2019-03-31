Футбол

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»Бомбардир.ру 03:30

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро. Хорват выступает за «Барселону» с 2014 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Интер» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Ракитича

ProstoProSport05:07

СМИ: «Интер» и «МЮ» поборются за Ракитича

Спорт-Экспресс04:13

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Sportbox.RUвчера в 20:14

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Бомбардир.ру03:30

«Барселона» согласна продать Ракитича за €50 млн

Газета.Ruвчера в 22:50

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за €50 млн

RT на русском04:07

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Матч ТВвчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

Стало известно, как проголосовал Леонид Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что на выборах главы государства проголосовал за достижение мира.
Обновлено в 06:37
Кино

Хабенский приедет в Казань оценить новые кинопроекты

23 апреля в арт-резиденции «АРТХАБ» артист и режиссер Константин Хабенский оценит кинопроекты татарстанских деятелей кино.
Обновлено в 06:12
Политика

Бойко и Кличко проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 01:58
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Симеоне: «„Атлетико“ будет сражаться в Ла Лиге до последнего вздоха»

Обновлено в 06:19
Футбол

Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

Обновлено вчера в 11:18
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Донецкой области избили члена избирательного участка

Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский в случае победы пересядет на велосипед

Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Артистка спевшая «Спят усталые игрушки» скончалась в одиночестве

Обновлено вчера в 23:26
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:49
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице

Гидрометцентр сообщил о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе до «жёлтого».
Обновлено в 06:34
Политика

Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Чувашии, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке

Обновлено в 05:54
Спорт

Кузьмина рассказала, чем займется после завершения карьеры

После завершения карьеры Кузьмина планирует посвятить себя семье: «Уделю родным внимание в той степени, в которой не могла это делать, будучи биатлонисткой».
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына

Солистка "Фабрики" Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Солист группы «Кар-Мэн» отказывается удочерить живущую в нищете внучку

В СМИ активно обсуждают ситуацию, которая сложилась в семье солиста популярной в 1990-е годы группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное