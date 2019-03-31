Футбол

Ракитич: «Хочу провести в „Барселоне“ ещё много лет»Евро-футбол.ру 09:10

Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что подписать Ракитича хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Интер" и "ПСЖ".
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Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Бомбардир.ру03:30

СМИ: «Интер» и «МЮ» поборются за Ракитича

Спорт-Экспресс04:13

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за €50 млн

RT на русском04:07

СМИ: «Интер» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Ракитича

ProstoProSport05:07

«Барселона» согласна продать Ракитича за €50 млн

Газета.Ruвчера в 22:50

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Sportbox.RUвчера в 20:14

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Матч ТВвчера в 20:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Обновлено в 08:08
Наука

Названы две основные причины появления рака у женщин

Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.
Обновлено в 07:30
Общество

Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии

Обновлено в 01:40
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Общество

Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb

Обновлено в 07:49
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

Обновлено в 08:12
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Обновлено в 04:48
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика

Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании отдела полиции

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Обновлено в 09:26
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Футбол

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту».
Обновлено в 08:26
Единоборства

Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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