Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел свою команду вперед в матче с «Локомотивом» (1:0, второй тайм). Украинский футболист забил со штрафного во втором матче подряд.

Ракицкий забил за «Зенит» со штрафного во втором матче подряд

Спорт день за днем

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Общество В центре Калининграда отключился свет На нескольких улицах в областном центре вечером в понедельник отключился свет.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество «Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Транспорт Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.

Политика Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов).

Общество Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.

Общество Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.

Политика Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.

Наука Создано лечение от ВИЧ: новая терапия уничтожает скрытые копии вируса Первые эксперименты подтвердили, что MCD1 действительно обнаруживает скрытые копии вируса и разрушает их.

Политика Польша требует «прекратить отбеливание» нациста Бандеры Новый посол Бартош Цихоцкий направил открытое письмо к руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины с протестом против «попыток отбеливания Степана Бандеры».

Экономика Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Экономика ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Футбол Клопп: «С уважением относимся к „Порту“» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.

Наука Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.

Происшествия На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.