Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел свою команду вперед в матче с «Локомотивом» (1:0, второй тайм). Украинский футболист забил со штрафного во втором матче подряд.

Ракицкий забил за «Зенит» со штрафного во втором матче подряд

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