Футбол

Ракицкий забил третий гол со штрафного в шести матчах за «Зенит»Sports.ru 15:27

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Свою команду вывел вперед защитник Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного. Это его третий гол за «Зенит» в шести матчах в РПЛ, все забиты со штрафных. Отметим, что «Зенит» забил со штрафного в четвертом туре подряд.
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