Свою команду вывел вперед защитник Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного. Это его третий гол за «Зенит» в шести матчах в РПЛ, все забиты со штрафных. Отметим, что «Зенит» забил со штрафного в четвертом туре подряд.

Ракицкий забил третий гол со штрафного в шести матчах за «Зенит»

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