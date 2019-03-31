Футбол

Ракицкий забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Оренбургом»Бомбардир.ру 08:44

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отметился своим первым голом за петербуржцев. Украинец забил прямым ударом со штрафного на 82-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом». 29-летний футболист перешел в российский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.
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