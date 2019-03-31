Футбол

Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»Чемпионат вчера в 10:42

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от выступлений за российский клуб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ракицкий вспомнил о Донбассе, Глушаков спровоцировал фанатов, а в хоккее – скандал!

Советский спорт02:15

Ярослав Ракицкий: «Дебютный мяч посвящаю своей семье»

Матч ТВвчера в 10:39

Ракицкий: «Я кайфую от болельщиков „Зенита“»

Бомбардир.рувчера в 11:42

Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»

Чемпионатвчера в 10:42

«Зенит» - «Оренбург»: Ракицкий вывел хозяев вперед

Спорт-Экспрессвчера в 08:41

Ярослав Ракицкий: «Кайфую от болельщиков „Зенита“. До 40 тысяч приходят даже на товарищеские матчи»

Sports.ruвчера в 10:43

Ракицкий: «Я кайфую от болельщиков „Зенита“»

Sport24.ruвчера в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика

Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов

Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:40
Общество

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Общество

Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Финансы

Евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта

Евро и доллар растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду

В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Футбол

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
Обновлено в 08:22
Общество

Число безработных в России за неделю выросло на 0,7%

Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 марта выросла на 0,7% и составила 820 тысяч человек.
Обновлено в 09:28
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Происшествия

Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы

Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Футбол

Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богом

Обновлено в 06:07
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное