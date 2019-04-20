Ракицкий забил «Краснодару» эффектный гол со штрафногоНева Спорт 15:29

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий забил гол со штрафного в матче с «Краснодаром». Игра проходит в рамках 24-го тура чемпионата России, гол Ракицкого вывел «Зенит» вперед. Команда Сергея Семака выигрывает со счётом 2:1.

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