Футбол

Ракицкий забил «Краснодару» эффектный гол со штрафногоНева Спорт вчера в 15:29

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий забил гол со штрафного в матче с «Краснодаром». Игра проходит в рамках 24-го тура чемпионата России, гол Ракицкого вывел «Зенит» вперед. Команда Сергея Семака выигрывает со счётом 2:1.
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