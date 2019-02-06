Футбол

Ракицкий прокомментировал свое исключение из сборной УкраиныLoginCasino.com 05:58

Экс-игрок донецкого «Шахтера», а ныне Санкт-Петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал новость о своем исключении из списка игроков сборной Украины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский футболист «Зенита» прокомментировал свое исключение из национальной сборной

Московский Комсомолецвчера в 16:19

Ракицкий: рассчитываю, что состав сборной Украины всё-таки выбирает Шевченко

Чемпионатвчера в 13:00

Украинский футболист «Зенита» отреагировал на исключение из сборной

Lenta.ruвчера в 14:04

Играющий в «Зените» украинец высказался об исключении из сборной

Рамблервчера в 15:43

«Решать Шевченко, а не каким-то руководителям». Ракицкий — о вызове в сборную Украины

Sport24.ruвчера в 12:59

Ракицкий: «Игроков в сборную набирает Шевченко, а не какие-то руководители»

Евро-футбол.рувчера в 14:32

Ярослав Ракицкий: "Сборная Украины? Дождемся состава, вдруг и я там буду?"

Спорт-Экспрессвчера в 11:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия

Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 07:17
Авто

В России началось производство обновленного Nissan Qashqai

Обновлено в 08:13
Авто

Bentley отзывает в России более 200 автомобилей

Обновлено в 09:31
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие

Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 10:16
Происшествия

Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Общество

Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина против Грудинина

Арбитражный суд Московской области отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:18
Авто

Lada Vesta Sport начала поступать в полицейские участки

«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в МВД России.
Обновлено в 03:17
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей

Обновлено в 05:30
Авто

УАЗ «Пикап» получил новые опции

В базовой версии УАЗ «Пикап» «Классик» за дополнительную плату теперь появился кондиционер, который ранее предлагался только в исполнении «Оптимум».
Обновлено в 05:02
Интернет

В Skype появилась функция размытия фона при звонке

Обновлено в 07:22
Происшествия

Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Напомним: 11 октября прошлого года форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева арестовали на срок до 8 декабря.
Обновлено вчера в 07:46
Культура

Мультсериал «Симпсоны» продлят на два сезона

Американская телесеть Fox заявила о продлении телевизионного мультипликационного сериала «Симпсоны» еще на два сезона.
Обновлено в 02:46
Музыка

Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти

В музыкальном сервисе Zvooq с 3 по 6 февраля Децла стали слушать в 157 раз больше, причем число слушателей увеличилось в 100 раз.
Обновлено в 09:53
Общество

Gucci извинился за свитер с балаклавой после обвинений в расизме

Обновлено в 09:31
Происшествия

Госдума поддержала ужесточение наказания за побег с места ДТП

В России в скором времени ужесточат наказание для водителей, скрывшихся с места серьезной аварии.
Обновлено в 09:08
Политика

Франция отозвала своего посла из Италии

Министерство иностранных дел Франции отзывает посла Пятой республики в Италии для консультаций.
Обновлено в 08:27
Общество

Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС

Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Общество

Госдума поддержала законопроект о народных инспекторах на дорогах

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о так называемых народных инспекторах, которые смогут фиксировать нарушение ПДД на российских дорогах.
Обновлено в 05:34
Спорт

В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

Обновлено в 10:05
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Политика

Россия и Китай планируют открыть пункт пропуска в Амурской области

Правительство РФ одобрило решение об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Два человека погибли при обрушении дома в Стамбуле

В Стамбуле в результате обрушения жилого дома погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:57
Авто

У кроссовера Cadillac XT5 появилась версия Sport

«Спортивная» версия изначально была предусмотрена для кроссоверов Cadillac XT4 и XT6, а теперь эту практику распространили и на «среднюю» модель XT5.
Обновлено в 05:12
Авто

Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro

Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.
Обновлено в 04:57
Политика

Париж подтвердил намерение поддержать поправки к газовой директиве ЕС

Ранее о намерении Франции поддержать поправки к газовой директиве ЕС сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Обновлено в 09:29
Авто

Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России в январе

Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам продаж новых легковушек в январе 2019 года.
Обновлено в 09:41
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное