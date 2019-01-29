Футбол

Ракицкий подвергся критике за переход в «Зенит»РИА Новости 07:50

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий попрощался со своим теперь уже бывшим клубом "Шахтером", в котором провел более 10 лет.
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Ракицкий подвергся критике за переход в «Зенит»

РИА Новости07:50

«Я такого от тебя не ожидал. Куда угодно, но не в Россию»: фанаты о переходе Ракицкого

Советский спорт07:35

После перехода в «Зенит» украинские фанаты прокляли Ракицкого, а напарники по сборной - поддержали

Комсомольская правда03:20

Ярослава Ракицкого раскритиковали фанаты из-за перехода из «Шахтера» в «Зенит»

Вечерний курьер04:20

Украинские фанаты засыпали проклятиями нового защитника «Зенита» Ракицкого

Версия.Инфо02:37

«Это фиаско, братан»: фанаты раскритиковали Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит»

Телепрограммавчера в 23:00
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Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено в 16:30
Единоборства

Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев

Обновлено в 12:33
Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли

Газета The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай за последние примерно 10 лет, когда в первом квартале финансового года снижалась и выручка Apple, и ее чистая прибыль.
Обновлено в 18:10
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам.
Обновлено в 18:56
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Музыка

Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Обновлено в 03:39
Космос

Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции отложен на 14 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина.
Обновлено в 19:36
ЖКХ

В Барнауле более 200 домов остались без тепла из-за аварии

В Барнауле произошла коммунальная авария на теплосети, в результате произошедшего более 200 жилых домов и социально значимых объектов остались без отопления.
Обновлено в 21:29
Политика

Рябков заявил о снижении уровня стратегической стабильности в мире

Россия наблюдает снижение стратегической стабильности в мире на фоне попыток раскачать архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 20:44
Общество

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.
Обновлено в 21:24
Путешествия

Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже

19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.
Обновлено в 16:50
Технологии

Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года

Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.
Обновлено в 18:07
Происшествия

ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса

ФБР завершило расследование стрельбы в Лас-Вегасе, где в октябре 2017 года были убиты 58 человек и ранены почти 900.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Политика

Православная церковь в Америке не признает украинскую ПЦУ

"Священный синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских церквей отказать в признании Православной церкви Украины; не вносить никаких изменений в диптихи", - цитирует ТАСС официальное заявление синода.
Обновлено в 16:30
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Спорт

Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Работа по ликвидации затора на Бурее идет по плану

Военные инженеры пробили затор на реке Бурея уже на 11 метров в глубину. Длина канала после нового подрыва достигла 140 метров.
Обновлено 27 января в 22:14
Космос

Конец света 1 февраля 2019 года: на Землю движется астероид-убийца

Обновлено 27 января в 22:56
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Задержан подозреваемый в «минировании» школ и больниц во Владивостоке

Подозреваемый в причастности к рассылке анонимных сообщений о "минировании" ряда учреждений во Владивостоке задержан, сообщается во вторник в официальном аккаунте антитеррористической комиссии Приморского края в Instagram.
Обновлено в 05:27
Наука

В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля

Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 06:49
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Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находится с 13 лет.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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