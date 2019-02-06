Футбол
Ракицкий оценил правильность перехода в «Зенит»Газета.Ru 14:47
Защитник Ярослав Ракицкий считает, что принял правильное решение, перейдя из донецкого "Шахтера" в петербургский "Зенит".
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Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Обновлено в 05:12
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто
BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобиля в России.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Опубликованы первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле
Первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в стамбульском районе Картал опубликовал местный телеканал NTV.
Обновлено в 09:47
Авто
Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии
Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено в 10:49
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Неизвестный наехал на полицейского в Москве
Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Общество
Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию
Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Политика
Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
Московский офис Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) будет закрыт с 29 марта.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Из воинской части на Украине украли американскую военную технику
На Украине открыто уголовное производство по факту хищения семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области.
Обновлено в 08:23
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Космос
NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС
Обновлено в 11:43
Авто
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах
Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Экономика
Инфляция в России в январе ускорилась до 5%
Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Общество
Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями
Обновлено в 08:15
Происшествия
«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу
Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Технологии
«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки
В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Авто
Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост
Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00