Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом»Чемпионат 08:16

Сегодня, 27 января, 29-летний игрок сборной Украины вылетел в Доху для подписания соглашения с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает Sportarena.com. По информации издания, сумма трансфера составит € 10 млн. Ещё € 2 млн «горняки» смогут получить в качестве бонусов.

Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом»

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Происшествия Происшествия В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке Перекрытия обрушились в 14-этажном жилом доме в Перми. Обрушение произошло между техническим этажом и крышей дома.

Общество Общество Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

Политика Политика Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах» Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.

Общество Общество «Победа» перестанет летать в Хельсинки Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", начал полеты в Хельсинки — Вантаа 5 октября 2018 года.

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 В Сети появилось видео крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, произошедшего во вторник 22 января, передает ФАН.

Происшествия Происшествия На А114 опрокинулся автобус с пассажирами На трассе А114 в Вологодской области автобус Volvo попал в ДТП. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

Авто Авто Эксперты назвали топ-5 самых странных автомобилей

Общество Общество Умер глава московского департамента региональной безопасности «В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия Газ взорвался в жилом доме в Москве

Происшествия Происшествия В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.

Спорт Спорт Непряева объяснила, почему не смогла догнать Йохеуг в эстафете

Происшествия Происшествия В Нижегородской области гироплан совершил жесткую посадку «Легкомоторный двухместный летательный аппарат марки «Автожир» совершил жесткую посадку в поле», — говорится в сообщении.

Транспорт Транспорт В Саратовской области закрыли трассу, соединяющую Россию и Казахстан Проезд по автотрассе, которая соединяет Россию и Казахстан, закрыли в воскресенье в Саратовской области из-за сильной метели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь федерального управления автодорог "Большая Волга" Росавтодора (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Елизарова.

Кино Кино Фонд Кино подал иск на 82 миллиона на создателя «Смешариков» Телеграм-канал Mash уточняет, что речь идет о создателе Смешариков Илье Попове, который в 2014 году взял у фонда 30 млн рублей на съемку полнометражного мультфильма.

Происшествия Происшествия Гражданин РФ арестован в Израиле за запуск дрона возле аэропорта Российского туриста, мужчину 46 лет, арестовала полиция Израиля по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе международного аэропорта Бен-Гурион.

Экономика Экономика «Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет Госкорпорация «Роскосмос» потратит 455 млн руб. на контроль за качеством сборки космической техники, следует из материалов на сайте госзакупок.

Политика Политика Мадуро потребовал от ЕС отказаться от ультиматума властям Венесуэлы Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал ключевые страны Европейского союза, прежде всего Германию, Францию и Испанию, отказаться от ультиматума Боливарианской республике относительно проведения досрочных выборов в стране.

Происшествия Происшествия В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.

Политика Политика Путин отодвинул охранника для рукопожатий с петербуржцами

Армия и оружие Армия и оружие Врачи успешно прооперировали жену Асада Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.

Происшествия Происшествия Полиция уточнила число погибших в результате взрывов на Филиппинах Число погибших в результате двух взрывов в католической церкви на Филиппинах составило 20 человек, а не 27, как было объявлено ранее, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местную полицию.

Здоровье Здоровье Названы самые полезные продукты для сердца Ученые Британской диетической ассоциации (BDA) составили список из пяти продуктов, которые приносят наибольшую пользу для работы сердца.

Происшествия Происшествия Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на ленте конвейера подачи угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Наука Наука В ЦАГИ собрали аэродинамическую модель «Слона» Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского собрали аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», которая будет использоваться для испытаний в аэродинамической трубе.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит новые недорогие iPad без сканера Face ID По информации, полученной от неназванных источников, четыре конфигурации новых iPad не будут оснащены сканером распознавания лица Face ID, при этом дактилоскопический модуль системы Touch ID в них будет присутствовать.