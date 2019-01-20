Ракицкий, которым интересуется «Зенит», улетел на сбор с «Шахтером»Советский спорт 05:40

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий улетел на сбор донецкой команды в турецкий Белек. Об этом сообщает Спорт день за днем. Ранее сообщалось, что 29-летний украинец может стать игроком Зенита.

Ракицкий, которым интересуется «Зенит», улетел на сбор с «Шахтером»

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