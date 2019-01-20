Футбол
Ракицкий, которым интересуется «Зенит», улетел на сбор с «Шахтером»Советский спорт 05:40
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий улетел на сбор донецкой команды в турецкий Белек. Об этом сообщает Спорт день за днем. Ранее сообщалось, что 29-летний украинец может стать игроком Зенита.
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Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
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В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
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Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку
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Два человека получили ножевые ранения в драке в московском метро
На станции метро «Трубная» произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.
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Происшествия
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Происшествия
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Умер самый старый мужчина на планете
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Происшествия
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В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
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Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на вонь
Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге пожаловались на сильный неприятный запах.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
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Арктические морозы ждут москвичей на следующей неделе
На следующей неделе в Москву придут арктические морозы. Синоптики предупреждают — температура может опуститься до –25 градусов.
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Спорт
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежец Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Обновлено в 07:05
Общество
Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года
Для удобства наблюдателей составлена интерактивная карта, с помощью которой жители регионов смогут узнать начало лунного затмения.
Обновлено в 06:54
Политика
На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Тернопольской области
В украинском Союзе православных журналистов заявили, что представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм села Ростоки в Тернопольской области, в результате чего священнослужители и прихожане были вынуждены совершать литургию и водосвятный молебен на улице.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Apple вернула в продажу iPhone SE
В американском Apple Store снова появился в продаже iPhone SE.
Обновлено в 07:03
Происшествия
На курорте в Италии погиб российский турист
Трагедия произошла на итальянском горнолыжном курорте Корвара.
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Происшествия
Россияне проникли в коллектор у Кремля для крещенских купаний
На режимном объекте на Площади Революции в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию близ Кремля.
Обновлено в 07:45
Теннис
Федерер проиграл Циципасу в четвертом круге Australian Open
Обновлено в 07:11
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
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Шарапова проиграла на Australian Open
На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.
Обновлено в 03:24
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Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Израиль заявил о перехвате ракеты над Голанскими высотами
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Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В Лаосе в параде приняли участие российские танки Т-72
«В числе представленных образцов — модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:11
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
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Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург
В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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