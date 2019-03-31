Футбол

Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»Чемпионат вчера в 10:42

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от выступлений за российский клуб.
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