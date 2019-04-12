Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»Спорт-Экспресс 04:45
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
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Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
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Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
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Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви
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Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
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Почему спать под музыку не всегда полезно, АиФ.ru рассказал Алексей Мелехин, врач-сомнолог.
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Эмбер Херд в подробностях описала побои Джонни Деппа
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Обновлено в 03:58
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
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Обновлено вчера в 12:59
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Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд
В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Общество
Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%
Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа
Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
Обновлено в 04:23
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено вчера в 06:47
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.
Обновлено в 03:54
Политика
Литва отозвала посла из России после угроз
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Общество
Видимость роскошной жизни в соцсетях оказалась доступной
Китайский канал CCTV рассказал, как молодые люди, которые не могут позволить себе роскошную жизнь в реальности, создают ее видимость в соцсетях, платя за это символические деньги.
Обновлено в 03:50