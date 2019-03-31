Футбол
Ракицкий: «Кайфую от болельщиков „Зенита“»Евро-футбол.ру вчера в 10:28
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Ярослав Ракицкий
|81′
|84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
|87′
Сердар Азмун
|88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
16
Нобоа
7
Азмун
2 ×
29
Заболотный
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
9
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Оренбургом" (3:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика
Зеленский почти вдвое обошел Порошенко после обработки 17% протоколов
Зеленский почти вдвое обошел действующего главу государства Петра Порошенко, набравшего 16,65% голосов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей в НХЛ
Российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский признан третьей звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в воскресенье, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В выходные на пожарах погибли двое сельчан
Обновлено в 02:24
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Технологии
В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты
В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
Обновлено в 02:21
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
АПЛ. Арсенал – Ньюкасл. Георгий Черданцев: «Арсенал возьмёт 3 очка»
На выезде Ньюкасл играет неважно, а Арсенал два последних матча выиграл с общим счётом 5:0. Проблемы Арсеналу могут создать травмированные, а также отъезд многих игроков в сборные, тем не менее, думаю, что свои три очка Арсенал возьмёт.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
Экономика
В господдержке автопрома появился эксклав
«Автотору» дадут субсидии на отверточную сборку Правительство подготовило изменения, которые обеспечат доступ к промсубсидиям в автопроме концернам, заключившим специнвестконтракт (СПИК).
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В России стартовал весенний призыв
С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Госавтоинспекция намерена ужесточить контроль над автошколами
Инспекторы рассчитывают на детализацию постлицензионного контроля за автошколами.
Обновлено в 01:25
Спорт
Драчёв: в целом год прошёл удачно, можно поставить оценку «хорошо»
В Кубке мира лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Москва с 1 апреля первой в РФ начинает переход на новые стандарты лечения онкозаболеваний
Москва первой в России начинает внедрять новые федеральные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Сегодня на Украине выбирают президента страны. На пост претендуют 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции
Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Похолодание ждет москвичей в понедельник, 1 апреля
В понедельник, 1 апреля, в столичном регионе станет прохладнее.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено вчера в 10:49
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Американский журналист Марк Хей (Mark Hay) провел расследование, посвященное популярному в России лакомству — гематогену.
Обновлено в 01:06
Общество
NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США
Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала себя без макияжа
На своей странице в Instagram заслуженная артистка Российской Федерации Рената Литвинова показала себя без макияжа.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Британские врачи перепутали рак с половым созреванием
Обновлено в 02:00