Рахимов: считаю, что в эпизоде с пенальти ЦСКА ничего не былоЧемпионат 11:41

Пенальти надломил команду: я увидел шок в психологическом плане, мы перестали играть в тот футбол, в который начали. Мне сначала показалось, что он его зацепил, но потом пересмотрел момент и считаю, что там ничего не было.

Рахимов: считаю, что в эпизоде с пенальти ЦСКА ничего не было

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