Футбол
Рахимов: считаю, что в эпизоде с пенальти ЦСКА ничего не былоЧемпионат 11:41
Виктор Васин
|6′
Игорь Дивеев
|11′
|39′
Заурбек Плиев
Виктор Васин
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Антон Швец
Хердюр Магнуссен
|49′
Никола Власич
Такума Нисимура
|62′
Федор Чалов
|65′
Арнор Сигурдссон
|68′
|73′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|74′
Зоран Нижич
Арнор Сигурдссон
Кристиян Бистрович
|78′
|81′
Заурбек Плиев
Беким Балай
|90′+1′
Ризван Уциев
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
50
Бекао
14
Набабкин
78
Дивеев
2
Фернандес
77
Ахметов
98
Обляков
23
Магнуссон
25
Бистрович
9
Чалов
19
Нисимура
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
18
Балай
13
Мохаммади
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
21
Роши
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Пенальти надломил команду: я увидел шок в психологическом плане, мы перестали играть в тот футбол, в который начали. Мне сначала показалось, что он его зацепил, но потом пересмотрел момент и считаю, что там ничего не было.
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