Рахимов считает, что «Ахмат» не заслуживал поражения в матче с ЦСКАСпорт-Экспресс 11:41

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1) и сезона в целом.

Рахимов считает, что «Ахмат» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА

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