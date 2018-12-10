Футбол

Рахимов считает «Арсенал» тяжелым соперником
Московский Комсомолец
вчера в 11:30

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов ранее поделился ожиданиями от проходящего матча. «Арсенал» сейчас уделяет большое внимание переходу из обороны в атаку. Соперник тяжелый, им удаются классные скоростные атаки.
Московский Комсомолецвчера в 11:30

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Рашид Рахимов: «Нормально перенесли матч в Красноярске за исключением двух человек»

Sportbox.RUвчера в 12:25

Рашид Рахимов: «Нормально перенесли матч в Красноярске за исключением двух человек»

Матч ТВвчера в 12:24

Рахимов: «Сегодня „Арсенал“ - совсем другая команда»

Евро-футбол.рувчера в 11:36

Рахимов считает «Арсенал» тяжелым соперником

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Рашид Рахимов: «„Арсенал“ – тяжелый соперник. Классно и быстро атакуют»

Спорт-Экспрессвчера в 11:28
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 04:02
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Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января, однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 03:28
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Форвард «Атлетика» Адурис повторил достижение Месси и Рамоса

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис отметился голом с пенальти в ворота «Жироны» в матче 15-го тура испанской Примеры, который стал для его команды победным.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1

Как сообщается в твиттере Bayern & Gеrмапусо ссылкой на France Football, в сферу интересов немецкого клуба попали Набиль Фекир, Николя Пепе и Флорьян Товен.
Обновлено в 03:48
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 03:36
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако»

Сразу несколько игроков основного состава дортмундской "Боруссии" пропустят ближайший матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако".
Обновлено в 02:45
Футбол

Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 02:49
Футбол

«Ахмат» переиграл в Грозном «Арсенал»

В Грозном состоялась встреча 17-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и тульским "Арсеналом".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
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Футбол

«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Обновлено в 03:30
Футбол

Классон: у «Краснодара» есть шанс на золото в чемпионате России

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон оценил шансы на победу клуба в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Кураньи: ни разу не видел Кокорина агрессивным

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем «Зените» Александре Кокорине, в настоящее время пребывающем в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 01:13
Футбол

Отец Френки де Йонга: «Переход в „Барселону“ был бы лучшим решением»

Йон де Йонг, отец полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, высказался за переход сына в «Барселону».
Обновлено в 03:51
Футбол

Место проведения Кубка Африки-2019 станет известно 9 января

Президент Африканской футбольной конфедерации (CAF) Ахмад Ахмад заявил, что страна проведения Кубка Африки 2019 года будет названа 9 января.
Обновлено в 03:52
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Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
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Ахмат
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат-Арена».
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